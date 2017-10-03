Защитник английского "Манчестер Сити" Бенжамен Менди назвал своих самых сложных соперников.

"Самые сложные соперники? Рахим Стерлинг. Меня он уже давно беспокоит... Мы очень хорошо знаем друг друга. Я предпочитаю играть с ним в одной команде, это лучше! Он сказал мне то же самое, когда я приехал. Это было первое, что он мне сказал. Также назову Усмана Дембеле. Я никогда не играл против него, но противостоять ему должно быть сложно. Стерлинг и Дембеле - два игрока, с которыми мне было бы очень сложно справиться. Еще я бы тоже назвал Дибалу ", - цитирует 23-летнего бека FootMercato.

Напомним, "Манчестер Сити" поборется с "Интером" за хавбека "Гамбурга".