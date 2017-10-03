Менди назвал своих самых сложных соперников
Защитник английского "Манчестер Сити" Бенжамен Менди назвал своих самых сложных соперников.
"Самые сложные соперники? Рахим Стерлинг. Меня он уже давно беспокоит... Мы очень хорошо знаем друг друга. Я предпочитаю играть с ним в одной команде, это лучше! Он сказал мне то же самое, когда я приехал. Это было первое, что он мне сказал. Также назову Усмана Дембеле. Я никогда не играл против него, но противостоять ему должно быть сложно. Стерлинг и Дембеле - два игрока, с которыми мне было бы очень сложно справиться. Еще я бы тоже назвал Дибалу", - цитирует 23-летнего бека FootMercato.
Напомним, "Манчестер Сити" поборется с "Интером" за хавбека "Гамбурга".
опрос
Лента новостей
-
Вертонген близок к рекорду сборной Бельгии
-
"Милан" нацелился на полузащитника "Удинезе"
-
Неймар из-за повреждения покинул тренировку сборной Бразилии
-
"Реал" выпустил заявление по поводу травмы Бэйла
-
Мутко: "Акинфеев - лучший вратарь России, а статистика - это ерунда"
-
Фанаты требуют возвращения Наингголана в сборную Бельгии
-
Амави получил вызов в сборную Франции
-
"Барселона" готова выплатить сумму отступных за вингера "Валенсии"
-
Конте следующим летом может возглавить "Милан"
-
"Локомотив" поддержал решение РФПЛ о введении видеоповторов
-
ФИФА отклонила апелляцию "Лестера" по делу Адриена Силвы
-
Головин тренируется по индивидуальной программе
-
"Челси" готов удовлетворить требования Конте по приобретению двух игроков
-
В РФПЛ решили ввести видеоповторы
-
"Тоттенхэм" повесил ценник на Кэйна
-
Нойштедтер: "Спартак" интересовался мной"
-
Главный тренер "Андерлехта" назвал самую сильную команду мира
-
Титульным спонсором немецкого клуба стала порноактриса
-
Личный тренер Неймара по фитнесу включен в тренерский штаб сборной Бразилии
-
Оздоев: "Разницы между нынешним Кокориным и бывшим не заметил"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0