Менди назвал своих самых сложных соперников

Теги бенжамен мендиусман дембелерахим стерлингпауло дибала

Менди назвал своих самых сложных соперниковЗащитник английского "Манчестер Сити" Бенжамен Менди назвал своих самых сложных соперников.

"Самые сложные соперники? Рахим Стерлинг. Меня он уже давно беспокоит... Мы очень хорошо знаем друг друга. Я предпочитаю играть с ним в одной команде, это лучше! Он сказал мне то же самое, когда я приехал. Это было первое, что он мне сказал. Также назову Усмана ДембелеЯ никогда не играл против него, но противостоять ему должно быть сложно. Стерлинг и Дембеле - два игрока, с которыми мне было бы очень сложно справиться. Еще я бы тоже назвал Дибалу", - цитирует 23-летнего бека FootMercato.

Напомним, "Манчестер Сити" поборется с "Интером" за хавбека "Гамбурга"

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