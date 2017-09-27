Менди не подтвердил того, что он порвал крестообразные связки

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди выступил с опровержением информации о том, что у него выявлен разрыв крестообразных связок.

Ранее журналист The Times Дункан Каслс оставил такое сообщение в твиттере: "Есть опасения, что единственный номинальный левый защитник "Сити" Менди порвал переднюю крестообразную связку колена. В этом случае курс восстановления займет 9 месяцев".

На что Менди ответил: "В твоем профиле говорится, что ты журналист, но почему ты пишешь так, словно ты дипломированный врач? Никто еще не прошел медобследование, чтобы узнать, "кресты" это или нет. Даже я сам не знаю об этом".

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