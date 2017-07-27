Менди не поможет "Манчестер Сити" в матче с "Брайтоном"

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Менди не поможет "Манчестер Сити" в матче с "Брайтоном"

Французский защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит до трех недель из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, из-за этого повреждения футболист пропустит матч первого тура чемпионата Англии против "Брайтона", который состоится 12 августа.

Напомним, что 23-летний Менди перешел в "Манчестер Сити" за 57,5 миллионов евро.

Не пропустите: Гвардиола: "Менди пропустит две-три недели из-за травмы". | http://soccernews.ru

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