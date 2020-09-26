Менди объяснил, почему его переход в "Челси" является историческим

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Менди объяснил, почему его переход в "Челси" является историческим

Новичок "Челси" Эдуар Менди рассказал, чем уникален его переход в лондонский клуб.

"Многие великие африканские футболисты выступали за "Челси". Дидье Дрогба, Майкл Эссьен, Самуэль Это’о, Джон Оби Микел. Когда видишь это, хочешь продолжить их дело. Что касается вратарей, я стал первым, что действительно заставляет меня чувствовать гордость, но это ещё и большая ответственность", - цитирует сенегальца ESPN.

"Синие" заплатили за Менди 25 миллионов евро и заключили с ним контракт на пять сезонов.

Голкипер выступал за "Ренн" с лета 2019 года, сыграл 34 матча и пропустил 32 гола.

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