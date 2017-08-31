Менди перешел из "Лестера" в "Ниццу"

Французский полузащитник "Лестера" Нампалис Менди стал игроком "Ниццы", сообщает официальный сайт клуба.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года. Стоит отметить, что ранее хавбек уже играл за "Ниццу".

25-летний Менди выступал за "Лестер" с 2016 года и провел за клуб 7 матчей. Ранее также играл за "Монако". Сыграл 5 матчей за молодежную сборную Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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