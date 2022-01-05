Менди переведен в другую тюрьму из-за опасений за его безопасность

1 Теги манчестер ситибенжамен менди

Менди переведен в другую тюрьму из-за опасений за его безопасность Фото: инстаграм Бенжамена Менди

Защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди перевели в другую тюрьму.

Изначально футболист находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где держат заключенных категории B. Однако 23 декабря его перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, которая предназначена для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование).

Как сообщает The Sun, перевод в другую тюрьму состоялся на следующий день после того, как объявили о 7-м эпизоде изнасилования с участием Менди. Пребывание в ливерпульской тюрьме посчитали небезопасным для игрока.

Напомним, что Менди находится под стражей с августа 2021 года.

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