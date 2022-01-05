Менди переведен в другую тюрьму из-за опасений за его безопасность
Фото: инстаграм Бенжамена Менди
Защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди перевели в другую тюрьму.
Изначально футболист находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, где держат заключенных категории B. Однако 23 декабря его перевели в тюрьму Strangeways в Манчестере, которая предназначена для заключенных категории А (такая категория присваивается за особо тяжкие преступления, включая изнасилование).
Как сообщает The Sun, перевод в другую тюрьму состоялся на следующий день после того, как объявили о 7-м эпизоде изнасилования с участием Менди. Пребывание в ливерпульской тюрьме посчитали небезопасным для игрока.
Напомним, что Менди находится под стражей с августа 2021 года.
Читайте также: Защитник "Реала" поддержал критику Эдуара Менди в адрес СМИ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дани Алвес попал в заявку "Барселоны" на матч Кубка Испании
-
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" обмен игроками
-
Месси выздоровел после коронавируса
-
Жиго получил предложение из Турции
-
"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Болгарии
-
"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды
-
1
Менди переведен в другую тюрьму из-за опасений за его безопасность
-
Стало известно, почему Галицкий отправил Гончаренко в отставку
-
Умтити готов уйти в аренду без права выкупа
-
Онана подписал контракт с "Интером"
-
"Краснодар" определился с заменой для Гончаренко
-
11 футболистов "Манчестер Юнайтед" хотят покинуть клуб из-за Рангника
-
Агент Хендрикса прокомментировал слухи об интересе со стороны "Антальяспора"
-
Форвард "Рубина" может вернуться в "Астану"
-
Матч "Ювентус" - "Наполи" могут отменить
-
Шевченко пригласили в сборную Польши
-
"Краснодар" уволил Гончаренко
-
"Арсенал" рассматривает вариант с арендой Коутиньо
-
Бывший капитан "Зенита" Кришито уедет в МЛС
-
Президент "Барселоны" заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18