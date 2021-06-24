Менди попросил "Реал" повысить ему зарплату

Теги реал мадридферлан менди

Менди попросил "Реал" повысить ему зарплату

Фото твиттер "Реала"

Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди считает, что своей игрой заслужил улучшения условий личного контракта.

По информации Marca, 26-летний футболист попросил руководство королевского клуба повысить ему зарплату.

Впрочем, боссы "сливочных" вынужденно отказали французу, поскольку не имеют нужных средств из-за кризиса.

В минувшем сезоне Менди сыграл за "Реал" 38 матчей и забил 2 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан ещё на 4 года.

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