Менди попросил "Реал" повысить ему зарплату
Фото твиттер "Реала"
Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди считает, что своей игрой заслужил улучшения условий личного контракта.
По информации Marca, 26-летний футболист попросил руководство королевского клуба повысить ему зарплату.
Впрочем, боссы "сливочных" вынужденно отказали французу, поскольку не имеют нужных средств из-за кризиса.
В минувшем сезоне Менди сыграл за "Реал" 38 матчей и забил 2 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан ещё на 4 года.
Не пропустите: Эдегор рассказал о своем будущем в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored
-
Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored, в топ-100 - два россиянина
-
Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда
-
Роналду стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2020
-
Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью
Лента новостей
-
Опубликована символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored
-
"Нефтехимик" объявил о переходе нападающего "Динамо"
-
Коутиньо может остаться в "Барселоне"
-
Два лидера сборной Украины пропустили тренировку
-
"Уфа" арендовала хавбека "Ростова"
-
Уткин рассказал, что помешало сборной России занять третье место в группе
-
Роналду забивал голы 44 разным сборным
-
Давид Луиз может вернуться в ПСЖ
-
Сборные Франции и Португалии установили рекорд Евро
-
1
"Барселона" поздравила Месси с 34-летием
-
Кержаков решил усилить "Нижний Новгород" игроком из бывшего клуба
-
Де Брюйне - лучший игрок группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored, в топ-100 - два россиянина
-
В ЦСКА прокомментировали будущее Гайча
-
Менди попросил "Реал" повысить ему зарплату
-
1
В Госдуме предложили организовать товарищеский матч между сборными России и Украины
-
Уэлбек продлил контракт с "Брайтоном"
-
1
Роналду в матче с Францией установил два новых рекорда
-
Мусиала стал рекордсменом сборной Германии
-
На Евро-2020 забили больше автоголов,чем суммарно за пять предыдущих турниров
-
Буффон объяснил, почему выбрал "Парму"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14