Менди попросил "Реал" повысить ему зарплату

Фото твиттер "Реала"

Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди считает, что своей игрой заслужил улучшения условий личного контракта.

По информации Marca, 26-летний футболист попросил руководство королевского клуба повысить ему зарплату.

Впрочем, боссы "сливочных" вынужденно отказали французу, поскольку не имеют нужных средств из-за кризиса.

В минувшем сезоне Менди сыграл за "Реал" 38 матчей и забил 2 гола. Его действующий контракт с клубом рассчитан ещё на 4 года.

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