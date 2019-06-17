Менди потроллил Александра Зинченко и Кевина Де Брейне

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди в твиттере подшутил над своими товарищами по команде Александром Зинченко и Кевином Де Брюйне.

Де Брюйне опубликовал в соцсети снимок, на котором он стоит в бассейне и кидает своего сына, как баскетбольный мяч. Под фотографией футболист написал, что скучает по сезону НБА.

"Бедный Зинченко", - написал под постом Менди и репостнул фотоколлаж, где лицо ребенка заменено лицом Зинченко.

Ранее Зинченко рассказывал, что его часто путают с де Брюйне.

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