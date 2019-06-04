Менди проходит медосмотр в "Реале"
Защитник "Лиона" Ферлан Менди в ближайшее время станет игроком мадридского "Реала", сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, футболист уже проходит медицинский осмотр, который предшествует завершению сделки.
Представитель медицинского штаба королевского клуба находится во Франции и вскоре передаст руководству заключение о здоровье игрока.
Ранее стало известно, что "Реал" купит Менди за 50 миллионов евро и заключит с ним контракт до 2025 года.
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