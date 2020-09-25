Менди прокомментировал свой переход в "Челси"

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Менди прокомментировал свой переход в "Челси"

Новичок "Челси" Эдуар Менди поделился эмоциями после заключения контракта с лондонским клубом.

"Я очень горжусь, потому что "Челси" - один из крупнейших клубов мира. Все хотели бы играть за эту команду, но не все могут. Для меня большая честь иметь возможность носить эту футболку и защищать цвета клуба. Я с детства болею за "Челси". Обожаю этот клуб", - сказал 28-летний сенегалец.

"Синие" заплатили за Менди 25 миллионов евро и заключили с ним контракт на пять сезонов.

Голкипер выступал за "Ренн" с лета 2019 года, сыграл 34 матча и пропустил 32 гола.

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