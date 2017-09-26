Менди пропустит матч с "Шахтёром"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не поможет своей команде в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра", сообщает ESPN.

По сведениям издания, французский бек не успевает восстановиться к поединку с "горняками" после травмы колена.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Шахтёр" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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