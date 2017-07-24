Менди пройдет медосмотр в "Манчестер Сити"

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Менди пройдет медосмотр в "Манчестер Сити"

Защитник "Монако" Бенжамен Менди близок к переходу в "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уже прилетел в Лос-Анджелес, чтобы пройти медицинский осмотр. Если все будет в порядке, то француз перейдет в стан "горожан" за 57,5 миллионов евро.

Напомним, что 23-летний Менди выступает на позиции левого защитника и станет заменой для покинувших клуб Александара Коларова и Гаэля Клиши.

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