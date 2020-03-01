Менди рассказал, почему он выбрал "Реал", а не "Барселону"



Французский защитник "Реала" Ферлан Менди рассказал, что он выбрал королевский клуб, хотя у него было предложение от "Барселоны".

"Все просто. Это "Реал". Также плюсом был тот факт, что команду тренирует Зидан. Им не пришлось меня уговаривать. Мы поговорили с Зиданом, но не долго обсуждали вариант с трансфером. Он не уговаривал меня", - приводит слова Менди Telefoot.

Менди перешел в "Реал" летом 2019 года из "Лиона" за 48 миллионов евро и подписал с мадридцами контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

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