Менди: "Смогу больше дать "Реалу". Мне нужно прибавлять"
Защитник "Реала" Ферлан Менди, который восстанавливался после травмы, сказал, что будет улучшать свою игру, передает AS.
"В первом матче за "Реал" я неплохо справился со своей задачей, но были моменты, которые мне не нравились. Я уверен, что смогу больше дать "Реалу". Мне нужно прибавлять", - сказал Менди.
Отметим, что у защитника было мышечное повреждение в передней части правого бедра.
Напомним, 25-летний француз перешел в "Реал" из "Лиона" этим летом за 48 миллионов евро.
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