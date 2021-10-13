Менди сможет сыграть против "Шахтера"

Теги реал мадридферлан менди

Менди сможет сыграть против "Шахтера"Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди полностью восстановился после серьезной травмы колена, сообщает издание Marca.

По информации источника, Менди сможет принять участие уже в матче против донецкого "Шахтера".

Напомним, что француз был травмирован с конца прошедшего сезона, в нынешней кампании он еще не появлялся на поле.

Игра между "Реалом" и "Шахтером" пройдет 19 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

Также не пропустите: Карпин рассказал, как относится к песне "Валера, Валера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри. Отступные - как у Бензема

Источник: "Барселона" продлила контракт с Педри. Отступные - как у Бензема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов