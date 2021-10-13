Менди сможет сыграть против "Шахтера"

Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Французский защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди полностью восстановился после серьезной травмы колена, сообщает издание Marca.

По информации источника, Менди сможет принять участие уже в матче против донецкого "Шахтера".

Напомним, что француз был травмирован с конца прошедшего сезона, в нынешней кампании он еще не появлялся на поле.

Игра между "Реалом" и "Шахтером" пройдет 19 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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