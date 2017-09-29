Менди сможет вернуться к концу апреля

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит из-за травмы около шести месяцев, сообщает Sky Sports.

Тренер "Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Менди восстановится ближе к полуфинальным матчам Лиги Чемпионов, которые пройдут в апреле.

Напомним, что у Менди диагностировали разрыв крестообразных связок колена.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить около девяти месяцев. | http://soccernews.ru