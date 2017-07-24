Менди стал игроком "Манчестер Сити"

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Менди стал игроком "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Монако" Бенжамена Менди

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за 23-летнего футболиста 57,5 миллионов евро. Сам француз заключил с "горожанами" контракт до лета 2022 года.

Менди выступал за "Монако" с 2016 года, сыграл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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