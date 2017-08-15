Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди восстанавливался после травмы, сообщает BBC.

По сведениям издания, 23-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Француз имеет шансы дебютировать за "горожан" в матче против "Эвертона", который состоится 21 августа.

Напомним, что "Манчестер Сити" купил Менди этим летом за 57,7 миллионов евро, что является трансферным рекордом для игроков обороны.

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