Менди восстанавливался после травмы

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Менди восстанавливался после травмы

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди восстанавливался после травмы, сообщает BBC.

По сведениям издания, 23-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе. Француз имеет шансы дебютировать за "горожан" в матче против "Эвертона", который состоится 21 августа.

Напомним, что "Манчестер Сити" купил Менди этим летом за 57,7 миллионов евро, что является трансферным рекордом для игроков обороны. 

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