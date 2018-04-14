Менди восстановился после травмы колена

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Менди восстановился после травмы колена

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди сообщил о полном восстановлении после травмы колена.

"Срочная новость: моя аренда в ФК "Травма" сегодня официально завершилась. Возвращаюсь к играм за "Манчестер Сити", детка! Я очень счастлив. Спасибо всему персоналу и игрокам, которые помогали мне на протяжении этого долгого периода. Команда-акула – мы вернулись" - написал француз в своём твиттере.

Напомним, что 23-летний Менди находился в лазарете с сентября прошлого года из-за разрыва крестообразных связок колена.

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