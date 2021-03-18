Менди - второй вратарь, не пропустивший в 6 из 7 дебютных матчей ЛЧ
Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди повторил достижение Кейлора Наваса, сообщает Gracenote Live.
29-летний сенегалец стал вторым вратарем в истории, которому удалось отстоять на ноль в 6 из 7 дебютных матчей в Лиге Чемпионов.
Впрочем, абсолютный рекорд (7 из 7) костариканца Менди повторить не удалось.
Страж ворот "Челси" в текущем розыгрыше ЛЧ пропустил только от своего бывшего клуба - "Ренна".
Не пропустите: "Челси" вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов впервые за 7 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
"Зенит" настаивает на рассмотрении работы VAR на исполкоме РФС
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Астон Виллы"
-
Потери в весе у Халка достигают 5 кг за игру
-
Три европейских топ-клуба поспорят за защитника "Интера" Бастони
-
Форлан возглавил команду из второго дивизиона Уругвая
-
Черчесов купил два автомобиля
-
1
Эден Азар может завершить карьеру из-за проблем с голеностопом
-
Тарасов порассуждал о возможном завершении карьеры
-
1
"Барселона" лишилась двух миллионов евро из-за вылета "Атлетико" из Лиги Чемпионов
-
1
Импотенция в атаке - 2 слова, которые описывают выступления "Атлетико" в плей-офф этой Лиги Чемпионов
-
Дзюба обратился к хейтерам
-
Менди - второй вратарь, не пропустивший в 6 из 7 дебютных матчей ЛЧ
-
ЦСКА определился с будущим Гончаренко
-
Тухель стал рекордсменом "Челси"
-
В Лиге Чемпионов забили 9000-й гол
-
Впервые с 2016 года в 1/4 финала Лиги Чемпионов не будет итальянских команд
-
"Интер" потерял основного вратаря из-за коронавируса
-
Стадион "Спартака" официально переименован
-
Тухель прокомментировал победу "Челси" над "Атлетико"
-
"Бавария" забила 1000-й гол в еврокубках
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4