Менди - второй вратарь, не пропустивший в 6 из 7 дебютных матчей ЛЧ

Фото твиттер Лиги чемпионов

Голкипер лондонского "Челси" Эдуар Менди повторил достижение Кейлора Наваса, сообщает Gracenote Live.

29-летний сенегалец стал вторым вратарем в истории, которому удалось отстоять на ноль в 6 из 7 дебютных матчей в Лиге Чемпионов.

Впрочем, абсолютный рекорд (7 из 7) костариканца Менди повторить не удалось.

Страж ворот "Челси" в текущем розыгрыше ЛЧ пропустил только от своего бывшего клуба - "Ренна".

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