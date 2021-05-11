Менди выбыл до конца сезона

Теги реал мадридферлан менди

Менди выбыл до конца сезонаФото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт мадридского "Реала", у основного левого защитника клуба Ферлана Менди диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

Как сообщают авторитетные испанские журналисты Марио Кортехьяна и Аранча Родригес, Менди выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро.

Для "Реала" эта травма стала уже 61-й в текущем сезоне.

В оставшихся трех турах Ла Лиги "Реалу" оставлось сыграть с "Гранадой", "Атлетиком" Бильбао и "Вильярреалом".

Также не пропустите: Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Верратти и Курзава выбыли до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов