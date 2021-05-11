Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт мадридского "Реала", у основного левого защитника клуба Ферлана Менди диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

Как сообщают авторитетные испанские журналисты Марио Кортехьяна и Аранча Родригес, Менди выбыл до конца сезона и рискует пропустить Евро.

Для "Реала" эта травма стала уже 61-й в текущем сезоне.

В оставшихся трех турах Ла Лиги "Реалу" оставлось сыграть с "Гранадой", "Атлетиком" Бильбао и "Вильярреалом".

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