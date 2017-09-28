Менди выбыл на длительный срок

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди рассказал в твиттере о своей травме колена.

"Плохие новости, парни. На пару месяцев я присоединюсь к футбольному клубу "Травма" из-за надрыва крестообразных связок колена. Однако я надеюсь вернуться быстро и ещё сильнее" - написал фулбек.

Однако британская пресса утверждает, что француз может пропустить около девяти месяцев. По информации BBC, уже в пятницу 23-летний футболист перенесёт операцию.

Напомним, что Менди прошлым летом перешёл в "Манчестер Сити" из "Монако" за 57,5 миллионов евро, что сделало его самым дорогим защитником в истории.

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