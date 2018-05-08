Менди заявил о готовности сыграть на ЧМ-2018

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди заявил о готовности сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.

"Я сделаю всё возможное и постараюсь получить как можно больше игрового времени. Физически и ментально я готов поехать в Россию со сборной Франции" - цитирует 23-летнего фулбека ESPN.

Напомним, что из-за тяжёлой травмы колена Менди пропустил около 7 месяцев. После возвращения в строй футболист провёл два неполных матча.

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