Менье: "Было бы неплохо - увидеть Куртуа в ПСЖ"

Защитник французского ПСЖ Томас Менье был бы не против увидеть в своей команде голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

" Куртуа - очень сильный вратарь. Было бы неплохо - увидеть его в Париже. У нас уже есть два очень хороших голкипера, но Тибо обладает качествами, которые мне нравятся. Он - очень высокий, его рост составляет почти два метра ", - цитирует 26-летнего бека FootMercato.

Напомним, Менье рассказал, какое прозвище в ПСЖ получил Мбаппе. | soccernews.ru