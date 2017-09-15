Менье: "Было бы неплохо - увидеть Куртуа в ПСЖ"

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Менье: "Было бы неплохо - увидеть Куртуа в ПСЖ"Защитник французского ПСЖ Томас Менье был бы не против увидеть в своей команде голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

"Куртуа - очень сильный вратарь. Было бы неплохо - увидеть его в Париже. У нас уже есть два очень хороших голкипера, но Тибо обладает качествами, которые мне нравятся. Он - очень высокий, его рост составляет почти два метра", - цитирует 26-летнего бека FootMercato.

Напомним, Менье рассказал, какое прозвище в ПСЖ получил Мбаппе. | soccernews.ru

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