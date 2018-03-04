Менье: "Если не пройдем "Реал", имея такой состав, нам не будет оправдания"

Защитник французского ПСЖ Томас Менье высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Отсутствие Неймара не играет никакой роли, как по мне. У нас не будет оправданий, если мы, имея такой состав, неважно - с Неймаром или без него - не сможем пройти "Реал", - приводит слова 26-летнего защитника парижан ActuFoot.

Напомним, УЕФА назначил арбитра на матч ПСЖ - "Реал". | soccernews.ru