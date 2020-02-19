Менье и Верратти пропустят ответный матч с "Боруссией"
ПСЖ проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией" (1:2). В этой встрече два игрока парижан получили желтые карточки.
Таким образом, Тома Менье и Марко Верратти автоматически дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек. Футболисты пропустят ответный матч с немецким клубом.
Вторая игра команд состоится 11 марта в Париже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|25
|52
|3
|Ренн
|25
|41
|4
|Лилль
|25
|40
|5
|Монако
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Страсбур
|25
|37
|8
|Ницца
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|36
|10
|Бордо
|25
|35
|11
|Лион
|25
|34
|12
|Нант
|25
|34
|13
|Брест
|25
|33
|14
|Анжер
|25
|30
|15
|Метц
|25
|28
|16
|Сент-Этьен
|25
|28
|17
|Ним
|25
|27
|18
|Дижон
|25
|26
|19
|Амьен
|25
|21
|20
|Тулуза
|25
|13