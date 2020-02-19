Менье и Верратти пропустят ответный матч с "Боруссией"

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Менье и Верратти пропустят ответный матч с "Боруссией"

ПСЖ проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Боруссией" (1:2). В этой встрече два игрока парижан получили желтые карточки.

Таким образом, Тома Менье и Марко Верратти автоматически дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек. Футболисты пропустят ответный матч с немецким клубом.

Вторая игра команд состоится 11 марта в Париже.

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