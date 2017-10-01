Менье: "Когда мяч у Неймара, мы довольно уверенно идем вперед"

Теги томас меньепсжбордо

Менье: "Когда мяч у Неймара, мы довольно уверенно идем вперед"

Защитник ПСЖ Томас Менье поделился мнением о матче против "Бордо" (6:2).

"Тренер заранее решил этот вопрос. Они будут бить пенальти по очереди. Сегодня бил Неймар. Если бы был еще один удар, его бы исполнял Кавани. Это была хорошая неделя. С "Бордо" мы были очень эффективны. Такая система позволяет нам быстро идти в атаку. Когда мяч у Неймара, мы довольно уверенно идем вперед, но мы все равно можем играть на уровень выше.

Мы не та команда, которую невозможно обыграть. "Монпелье" очень хорошо сопротивлялся. Будут команды, которые будут блокировать нас, и нам придется иметь с ними дело" - приводит слова Менье Eurosport.

Смотрите также обзор матча ПСЖ - "Бордо". | http://soccernews.r

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 8 22
2 Монако 8 19
3 Марсель 8 16
4 Нант 8 16
5 ФК Кан 8 15
6 Бордо 8 15
7 Сент-Этьен 8 14
8 Лион 8 13
9 Труа 8 11
10 Ницца 8 10
11 Генгам 8 10
12 Анжер 8 9
13 Монпелье 8 9
14 Тулуза 8 8
15 Ренн 8 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 8 6
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 8 5
20 Метц 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов