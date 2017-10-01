Менье: "Когда мяч у Неймара, мы довольно уверенно идем вперед"
Защитник ПСЖ Томас Менье поделился мнением о матче против "Бордо" (6:2).
"Тренер заранее решил этот вопрос. Они будут бить пенальти по очереди. Сегодня бил Неймар. Если бы был еще один удар, его бы исполнял Кавани. Это была хорошая неделя. С "Бордо" мы были очень эффективны. Такая система позволяет нам быстро идти в атаку. Когда мяч у Неймара, мы довольно уверенно идем вперед, но мы все равно можем играть на уровень выше.
Мы не та команда, которую невозможно обыграть. "Монпелье" очень хорошо сопротивлялся. Будут команды, которые будут блокировать нас, и нам придется иметь с ними дело" - приводит слова Менье Eurosport.
Смотрите также обзор матча ПСЖ - "Бордо". | http://soccernews.r
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