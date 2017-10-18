Менье: "Конечно же, Азар сильнее Неймара"



Защитник ПСЖ Томас Менье сравнил нападающего парижан Неймара и своего соотечественника полузащитника "Челси" и сборной Бельгии Эдена Азара.

"Конечно же, Азар сильнее Неймара", – приводит слова Менье HLN Sports.

Стоит отметить, что 25-летний Неймар минувшем летом перешел в ПСЖ из "Барселоны" минувшим летом за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом мира.

Не пропустите: Летом вместо Неймара ПСЖ планировал подписать Роналду. | http://soccernews.ru