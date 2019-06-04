Менье: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола"

Защитник ПСЖ Томас Менье заявил, что до сих пор не может забыть поражение от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, парижане в гостях обыграли "МЮ" со счетом 0:2, однако в домашнем матче пропустили три мяча и вылетели из турнира.

"Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола. Я готов был поставить миллионы евро на то, что мы в итоге выиграем. Но то, что мы не прошли дальше было катастрофой. Все в команде это понимали", - сказал Менье.

Победителем Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", который в финале турнира обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

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