Менье: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола"

1 Теги томас меньеманчестер юнайтедпсж

Менье: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола"

Защитник ПСЖ Томас Менье заявил, что до сих пор не может забыть поражение от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Parisien.

Напомним, парижане в гостях обыграли "МЮ" со счетом 0:2, однако в домашнем матче пропустили три мяча и вылетели из турнира.

"Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола. Я готов был поставить миллионы евро на то, что мы в итоге выиграем. Но то, что мы не прошли дальше было катастрофой. Все в команде это понимали", - сказал Менье.

Победителем Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", который в финале турнира обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

ПСЖ-это уже давно главная шутка и посмешище футбола.Худший бизнес-проект в истории футбола,я рад,что футбольная судьба не дает ПСЖ выиграть лч,ведь это было бы очень легко и унизительно для команд,где растят своих звезд и не скупают все,как женщина после года экономии.Лигу 1 пусть берут,хотя и это и не уровень для сборища таких звезд,а как выходят с командами классом выше,они сами становятся Селтиками,Дижонами и другими,кого в полноги обыгрывали,пока они не поменяют курс создания топ-клуба и будут всех подряд скупать,результата не будет.

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