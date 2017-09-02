Менье: "Мбаппе принесет большую пользу команде"

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Менье: "Мбаппе принесет большую пользу команде"

Защитник ПСЖ Томас Менье доволен трансфером форварда Килиана Мбаппе.

"Мбаппе принесет большую пользу команде, это отличная альтернатива Кавани, который у нас единственный центральный нападающий. Мбаппе универсальный футболист, владеющий правой и левой ногой. Я рад его трансферу" - приводит слова Менье Le Figaro.

Напомним, что ПСЖ арендовал Мбаппе до конца сезона с правом выкупа за 145 миллионов евро.

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