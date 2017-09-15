Менье: "Мбаппе уже получил прозвище в ПСЖ"

Защитник французского ПСЖ Томас Менье рассказал, какое прозвище получил в команде его новоиспеченный партнер по команде Килиан Мбаппе.

" Это смешно, он только что прибыл, но у него уже есть прозвище. Я не знаю, беспокоит ли это его. Во всяком случае все называют его Донателло. Это прозвище является синонимом его хорошей интеграции в команду ", - цитирует 26-летнего бека FootMercato.

Напомним, Верратти верит в победу ПСЖ в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru