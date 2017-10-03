Менье может перейти в "Ювентус"

Защитник ПСЖ и сборной Бельгии Томас Менье может переехать в Турин. Сообщается, что "Ювентус" отправит своих скаутов проследить за игрой 26-летнего футболиста в матче отборочного цикла ЧМ-2018 между бельгийцами и командой из Боснии и Герцеговины.

В текущем сезоне игрок провел 4 матча в Лиге 1 и забил 1 гол. Напомним, что защитник перебрался в Париж из "Брюгге" летом 2016 года.

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