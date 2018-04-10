Менье не намерен покидать ПСЖ
Защитник ПСЖ Томас Менье не намерен покидать парижский клуб в летнее трансферное окно.
"С личной точки зрения, этот сезон был довольно сложным, ведь я сыграл так мало матчей. Есть небольшое разочарование. Я получаю удовольствие от игры на поле. Я хочу играть в футбол, но у меня есть ещё два года по контракту с ПСЖ. Моя цель - остаться в Париже" - цитирует бельгийского фулбека L'Equipe.
В этом сезоне 26-летний Менье сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
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|М
|О
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|ПСЖ
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|2
|Монако
|32
|70
|3
|Лион
|32
|63
|4
|Марсель
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|63
|5
|Ренн
|32
|47
|6
|Монпелье
|32
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|Ницца
|32
|46
|8
|Нант
|32
|44
|9
|Сент-Этьен
|32
|43
|10
|Генгам
|32
|41
|11
|Дижон
|32
|41
|12
|Бордо
|32
|40
|13
|Амьен
|32
|37
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|Анжер
|32
|36
|15
|ФК Кан
|32
|35
|16
|Страсбур
|32
|34
|17
|Тулуза
|32
|30
|18
|Труа
|32
|29
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|Лилль
|32
|28
|20
|Метц
|32
|22