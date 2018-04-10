Менье не намерен покидать ПСЖ

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Менье не намерен покидать ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье не намерен покидать парижский клуб в летнее трансферное окно.

"С личной точки зрения, этот сезон был довольно сложным, ведь я сыграл так мало матчей. Есть небольшое разочарование. Я получаю удовольствие от игры на поле. Я хочу играть в футбол, но у меня есть ещё два года по контракту с ПСЖ. Моя цель - остаться в Париже" - цитирует бельгийского фулбека L'Equipe.

В этом сезоне 26-летний Менье сыграл за ПСЖ 26 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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