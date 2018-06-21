Менье: "Неймар может стать лучшим игроком XXI века"

Защитник сборной Бельгии Томас Менье высоко оценил возможности своего партнера по ПСЖ и форварда национальной команды Бразилии Неймара.

" Неймар может стать лучшим игроком Чемпионата Мира и даже XXI века, если захочет. Он - уникальный футболист. Швейцарцы хорошо сыграли против него, и я надеюсь, что другие команды возьмут пример с них, так как это может нам помочь. Неймар - сенсационный игрок, который может изменить ситуацию на поле в любой момент ", - цитирует 26-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Петер Шмейхель сделал выбор между Эриксеном и Неймаром. | soccernews.ru