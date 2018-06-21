Менье: "Неймар может стать лучшим игроком XXI века"

Теги томас меньенеймар

Менье: "Неймар может стать лучшим игроком XXI века"Защитник сборной Бельгии Томас Менье высоко оценил возможности своего партнера по ПСЖ и форварда национальной команды Бразилии Неймара.

"Неймар может стать лучшим игроком Чемпионата Мира и даже XXI века, если захочет. Он - уникальный футболист. Швейцарцы хорошо сыграли против него, и я надеюсь, что другие команды возьмут пример с них, так как это может нам помочь. Неймар - сенсационный игрок, который может изменить ситуацию на поле в любой момент", - цитирует 26-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Петер Шмейхель сделал выбор между Эриксеном и Неймаром. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Египет 2 0
4 Саудовская Аравия 2 0
Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Исландия 1 1
3 Аргентина 2 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
Группа H М О
1 Япония 1 3
2 Сенегал 1 3
3 Польша 1 0
4 Колумбия 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов