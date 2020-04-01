Менье прокомментировал информацию об уходе из ПСЖ

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Менье прокомментировал информацию об уходе из ПСЖ

Бельгийский защитник ПСЖ Томас Менье заявил, что он не собирается уходить из парижского клуба.

"Свободный агент в возрасте 28 лет, выступающий за сборную Бельгии, которая занимает 1-е место в рейтинге ФИФА, не может быть плохим трансфером, даже если мне отрежут ногу. Клубы ничего не потратят на мою покупку. Я не понимаю, почему столько пишут о моем переходе в дортмундскую "Боруссию". Также я встречал статьи о "Тоттенхэме" или "Интере". Но мой приоритет - это продление контракта с ПСЖ", - приводит слова Менье Goal.com.

В нынешнем сезоне Менье провел за ПСЖ 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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