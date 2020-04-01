Менье прокомментировал информацию об уходе из ПСЖ
Бельгийский защитник ПСЖ Томас Менье заявил, что он не собирается уходить из парижского клуба.
"Свободный агент в возрасте 28 лет, выступающий за сборную Бельгии, которая занимает 1-е место в рейтинге ФИФА, не может быть плохим трансфером, даже если мне отрежут ногу. Клубы ничего не потратят на мою покупку. Я не понимаю, почему столько пишут о моем переходе в дортмундскую "Боруссию". Также я встречал статьи о "Тоттенхэме" или "Интере". Но мой приоритет - это продление контракта с ПСЖ", - приводит слова Менье Goal.com.
В нынешнем сезоне Менье провел за ПСЖ 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13