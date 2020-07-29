Менье провел первую тренировку в дортмундской "Боруссии"
Защитник дортмундской "Боруссии" Томас Менье провел первую тренировку в новом клубе.
"Менье - машина", - написала пресс-служба.
28-летний игрок перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.
Футболист будет играть под 24-м номером.
Meunier the machine! pic.twitter.com/vlZIrKuZIq— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 28, 2020
В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей в Лиге 1, отметившись 1 голом и 2 ассистами.
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20