Менье провел первую тренировку в дортмундской "Боруссии"

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Менье провел первую тренировку в дортмундской "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Томас Менье провел первую тренировку в новом клубе.

"Менье - машина", - написала пресс-служба.

28-летний игрок перешел в немецкий клуб на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Футболист будет играть под 24-м номером.

В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей в Лиге 1, отметившись 1 голом и 2 ассистами. 

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе защитника Менье| http://soccernews.ru
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