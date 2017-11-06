Менье рассказал о несостоявшемся переходе в "Челси"

Защитник ПСЖ Томас Менье прошлым летом мог перейти в лондонский "Челси".

"Ожидал, что ПСЖ подпишет нового правого защитника, но не думал, что это будет Дани Алвес. Даже не знал, что думать после его перехода. Неужели, я всё время буду сидеть на скамейке запасных? В последний день трансферного окна я мог перейти в "Челси". Но я не хотел этого. Мне всё нравится в ПСЖ, не хочу отсюда уходить" - приводит слова 26-летнего бельгийца Sky Sports.

В этом сезоне Менье сыграл за ПСЖ 8 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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