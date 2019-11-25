Менье рассказал о трудностях в переговорах с ПСЖ о новом контракте

Защитник ПСЖ Томас Менье рассказал, что пока не может договориться с клубом о новом контракте. Об этом сообщает Telefoot.

Отметим, что в футболисте заинтересован "Ювентус" и еще несколько европейских клубов.

"Мои агенты встречались с руководством ПСЖ, однако прийти к чему-то общему не удалось. Переговоры будут продолжаться. Клуб хочет продлить контракт на 2,5 года, и мы начинаем решающую стадию переговоров", - сказал Менье.

Менье играет в ПСЖ с лета 2017 года. За это время он сыграл 112 матчей за клуб, отметившись 13 голами и 20 результативными передачами.

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