Менье рассказал о трудностях в переговорах с ПСЖ о новом контракте
Защитник ПСЖ Томас Менье рассказал, что пока не может договориться с клубом о новом контракте. Об этом сообщает Telefoot.
Отметим, что в футболисте заинтересован "Ювентус" и еще несколько европейских клубов.
"Мои агенты встречались с руководством ПСЖ, однако прийти к чему-то общему не удалось. Переговоры будут продолжаться. Клуб хочет продлить контракт на 2,5 года, и мы начинаем решающую стадию переговоров", - сказал Менье.
Менье играет в ПСЖ с лета 2017 года. За это время он сыграл 112 матчей за клуб, отметившись 13 голами и 20 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Анжер
|14
|24
|3
|Бордо
|14
|22
|4
|Марсель
|13
|22
|5
|Сент-Этьен
|14
|22
|6
|Монпелье
|14
|20
|7
|Реймс
|14
|20
|8
|Нант
|14
|20
|9
|Лион
|14
|19
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Брест
|14
|18
|12
|Ренн
|13
|18
|13
|Страсбур
|14
|18
|14
|Монако
|14
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|13
|12
|20
|Ним
|13
|11