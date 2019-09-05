Менье утверждает, что не имел контактов с "Арсеналом"

Защитник ПСЖ Томас Менье не собирается покидать клуб в ближайшее время.

Как сообщает Sky Sports, переговоры с 27-летним бельгийцем вел "Арсенал". Однако сам футболист отрицает контакты с лондонским клубом и заверяет, что хочет продолжить карьеру в Париже.

Отметим, что соглашение игрока с ПСЖ истекает следующим летом.

В текущем сезоне Менье принял участие в трех матчах.

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