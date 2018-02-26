Менье: "Уверен, что обыграем "Реал", но хватит ли этого для итоговой победы?"

Защитник французского ПСЖ Томас Менье поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

" В нашей команде каждый игрок готов сделать все для победы.Но мы не должны забывать, что будет играть против "Реала" - команды, которая выиграла три из последних четырех Лиг Чемпионов. В любом случае мы полностью выложимся на поле. Я уверен, что мы победим. Посмотрим, хватит ли этого для итоговой победы ", - цитирует 26-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, ПСЖ назвал цену на Мбаппе. | soccernews.ru