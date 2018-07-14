Менье вошел в историю сборной Бельгии

Защитник сборной Бельгии Томас Менье вошел в историю своей национальной команды, информирует OptaJose.

Так, 26-летний бек, отметившись результативным ударом в игре за третье место ЧМ против англичан, забил самый быстрый гол "красных дьяволов" на мундиалях. Ворота Джоржана Пикфорда он поразил на 3-й минуте 37-й секунде поединка.

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