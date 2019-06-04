Менье: "Вряд ли ПСЖ много заработает на мне"



Бельгийский защитник ПСЖ Тома Менье не исключил вероятности перехода в другой клуб.

"Вряд ли ПСЖ много заработает на мне. Безусловно, у меня есть какая-то цена, но я защитник, и к тому же играю через раз, мне скоро 28. Я же не Рабьо, который стоит 50 миллионов евро. ПСЖ не говорил, что хочет продать меня. Но если мне скажут, что я не буду играть в следующем сезоне, то мы найдем решение. Мне постоянно звонят клубы из топ-5 чемпионатов", - приводит слова Менье Le Parisien.

27-летний Менье выступает за ПСЖ с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах за клуб, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с парижанами действует до лета 2020 года.

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