Менье выразил поддержку Неймару
Защитник ПСЖ Томас Менье выразил поддержку своему партнёру по команде Неймару, который был освистан болельщиками во время матча 21-го тура французской Лиги 1 против "Дижона".
Напомним, что фанаты парижан подвергли обструкции бразильца за то, что он не уступил право пробить пенальти Эдинсону Кавани.
"Свист выглядит неблагодарным со стороны болельщиков. Мы чувствуем восхищение каждый раз, когда Неймар касается мяча. Было немного стыдно, потому что Неймар проделал большой объём работы на благо команды. Не думаю, что нужно тыкать в него пальцем. На бумаге пенальти исполняет он, поэтому это его ответственность. Если бы он отдал пенальти Эдинсону, это был бы фэйр-плей. Но он взял мяч в свои руки и забил. Эдинсон ничего не сказал, потому что он знает, что пенальти должен бить Неймар" - приводит слова Менье ESPN.
Напомним, что в начале сезона между Неймаром и Кавани уже возникал конфликт из-за права исполнять стандарты - в той ситуации многие болельщики поддержали уругвайца. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|21
|56
|2
|Лион
|21
|45
|3
|Марсель
|21
|44
|4
|Монако
|21
|43
|5
|Нант
|21
|34
|6
|Ницца
|21
|31
|7
|Генгам
|21
|29
|8
|Монпелье
|21
|28
|9
|Ренн
|21
|28
|10
|ФК Кан
|21
|27
|11
|Дижон
|21
|25
|12
|Страсбур
|21
|24
|13
|Бордо
|21
|23
|14
|Сент-Этьен
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|22
|16
|Амьен
|21
|22
|17
|Лилль
|21
|22
|18
|Труа
|21
|21
|19
|Тулуза
|21
|20
|20
|Метц
|21
|15