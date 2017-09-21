Менье жаждет сыграть в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны"

Защитник французского ПСЖ Томас Менье жаждет сыграть в финале Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

" Финал Лиги Чемпионов "Барса" - ПСЖ? Почему нет? Матч против "Барселоны" был бы хорошим раздражителем для нас ", - приводит слова 26-летнего бека парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, в ПСЖ разрешили конфликт Неймара и Кавани. | soccernews.ru