Менье ждет смены тренера в ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье поделился ожиданиями от перемен в клубе.

"Жду, что произойдет в конце кампании, потому что клуб многое поменяет. Например, тренера. Возможно, в следующем сезоне я получу больше игрового времени, чем в текущем. Хочу им воспользоваться. Давления никакого не ощущаю. Я значительно прибавил в ПСЖ, к тому же мне уже не 18 лет, а 26" - приводит слова Менье Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Менье принял участие в 25 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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