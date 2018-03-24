Менье ждет смены тренера в ПСЖ

Теги томас меньепсж

Менье ждет смены тренера в ПСЖ

Защитник ПСЖ Томас Менье поделился ожиданиями от перемен в клубе.

"Жду, что произойдет в конце кампании, потому что клуб многое поменяет. Например, тренера. Возможно, в следующем сезоне я получу больше игрового времени, чем в текущем. Хочу им воспользоваться. Давления никакого не ощущаю. Я значительно прибавил в ПСЖ, к тому же мне уже не 18 лет, а 26" - приводит слова Менье Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Менье принял участие в 25 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: Три топовых тренера отказали ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов