Менеджер из Бундеслиги заявил, что "Барселона" - первый топ-клуб, который может обанкротиться

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Менеджер из Бундеслиги заявил, что "Барселона" - первый топ-клуб, который может обанкротиться

Топ-менеджер одного из клубов Бундеслиги на заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что "Барселона" может серьезно пострадать из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Если случится что-то, чего не предвидели, "Барселона" станет первым топ-клубом, которому грозит банкротство", - цитирует управленца El Pais.

Ранее "Барселона" сообщила, что о сокращении рабочего дня и урезании зарплат сотрудникам и футболистам.

После 27 туров Примеры "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Оно и неудивительно!Дмитрий Владимирович предупреждал и не только ДВ!С удовольствием посмотрю как картонный "лидер" разваливает провинциальный бизнес!Visca El Varcelona!

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