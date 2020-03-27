Менеджер из Бундеслиги заявил, что "Барселона" - первый топ-клуб, который может обанкротиться

Топ-менеджер одного из клубов Бундеслиги на заседании Ассоциации европейских клубов заявил, что "Барселона" может серьезно пострадать из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



"Если случится что-то, чего не предвидели, "Барселона" станет первым топ-клубом, которому грозит банкротство", - цитирует управленца El Pais.



Ранее "Барселона" сообщила, что о сокращении рабочего дня и урезании зарплат сотрудникам и футболистам.



После 27 туров Примеры "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов.

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