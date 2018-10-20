Менеджер Кокорина: "Сашу чёрт попутал"

Известный спортивный агент Дарья Шишканова, которая является менеджером нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию вокруг футболиста.

"По одному случаю нельзя судить о человеке. Это могло произойти с любым. Он психологически надломлен. Саша миролюбивый и добрый парень, всегда вежливый, интеллигентный. Чёрт попутал, честное слово! Как так могло случиться, что он накинулся. Я не знаю, что Пак мог сказать такого, чтобы так вывести человека из себя. Определённо, что-то сказал господин Пак, были провокации. Человек с нормальной психикой ни с того ни с сего не мог схватиться за стул. Нет сомнений, что были провокации. От общих друзей знаю, что Пак обзывал Сашу" - сказала Шишканова.

Ранее в СМИ писали, что Пак назвал Кокорина "петухом". За это футболист избил чиновника и теперь находится в СИЗО. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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