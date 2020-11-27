Менеджер Марадоны: "Диего больше не хотел жить, он устал и позволил себе умереть"

Стефано Чечи, менеджер легендарного футболиста Диего Марадоны, сделал громкое заявление о смерти аргентинца.

"Диего перестал быть самим собой, когда ему исполнилось 17 лет. С ним было сложно, потому что он был хрупким, полным неуверенности, скромным и добродушным. В последнее время он запустил себя физически и морально. Я думаю, он устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить.

Из-за семейного хаоса он никогда не жил в состоянии настоящего покоя. Даже сейчас, когда он мёртв, они всё ещё скандалят из-за чего-то. По крайней мере, теперь Диего может быть с теми, кого любил больше всего, с родителями. Теперь он спокоен", - сказал Чечи.

Марадона умер в среду от остановки сердца в возрасте 60 лет. Его похоронили на частном кладбище Белла Виста недалеко от Буэнос-Айреса. В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего футболиста.

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