Менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц" побеждают в 19-м туре Бундеслиги

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Менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц" побеждают в 19-м туре Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей. Стоит отметить, что в завершившихся играх не было зафиксировано ничьих, а победы синхронно одержали менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц".

"Байер" – "Боруссия М" - 0:1

Гол: Плеа, 37 - 0:1.

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Венделл, Бельараби, Арангис, Бендер, Бэйли (Аларио, 69), Хавертц, Брандт, Фолланд.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн (Нойхаус, 89), Штробль, Закария (Крамер, 81), Азар, Плеа (Херрманн, 71), Штиндль.
 

"Ганновер" – "Вердер" - 0:1

Гол: Рашица, 32 - 0:1.

"Ганновер": Эссер, Альборноз, Антон, Зорг (Тревизан, 87), Виммер, Уолас, Швеглер (Фоссум, 72), Мюллер, Акпогума, Вуд (Жонатас, 63), Вайдандт.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Гебре Селассие, Мойсандер, Шахин (Мевальд, 86), Классен, Эггештайн, Рашица (Сарджент, 80), Харник (Баргфреде, 63), Крузе.
 

"Штутгарт" – "Майнц" - 2:3

Голы: Аскасибар, 22 (автогол) - 0:1, Матета, 28 - 0:2, Хак, 72 - 0:3, Гонсалес, 83 - 1:3, Кемпф, 85 - 2:3.

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Соса (Инсуа, 46), Аого (Гонсалес, 46), Кемпф, Гентнер, Аскасибар, Кастро, Эссвайн (Донис, 78), Цубер, Гомес.

"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Озтуналы, Кунде, Боэтиюс (Хольтманн, 68), Гбамен, Квайсон (Уджа, 81), Матета (Ниакате, 87).


"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 3:1

Голы: Аллер, 36 - 1:0, Ребич, 40 - 2:0, Йович, 45 - 3:0, Петерсен, 69 - 3:1.

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде (де Гузман, 72), Хасебе, Ребич, Йович (Виллемс, 68; Штендера, 90), Аллер.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Хайнц, Кюблер (Штенцель, 80), Гульде, Хаберер, Франтц, Гондорф, Грифо, Вальдшмидт (Хелер, 46), Нидерлехнер (Петерсен, 46).
 

"Аугсбург" – "Фортуна" - 1:2

Голы: Дукш, 45 - 0:1, Шмид, 64 - 1:1, Раман, 89 - 1:2.

"Аугсбург": Кобель, Данзо, Макс (Калльсен-Браккер, 84), Фрамбергер, Хинтереггер, Моравек (Рихтер, 74), Байер, Грегорич (Кордова, 61), Шмид, Хан, Финнбогасон.

"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Гиссельманн, Циммерманн, Моралес, Штегер, Усами (Раман, 68), Лукебакио (Баркок, 76), Караман (Хеннингс, 84), Дукш.

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1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 42
2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 33
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 31
5 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 27
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
8 Герта Герта 17 24
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 24
10 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 22
11 Фрайбург Фрайбург 17 21
12 Майнц 05 Майнц 05 17 21
13 Шальке Шальке 17 18
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 18
15 Аугсбург Аугсбург 17 15
16 Штутгарт Штутгарт 17 14
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