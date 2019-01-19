Менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц" побеждают в 19-м туре Бундеслиги

В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей. Стоит отметить, что в завершившихся играх не было зафиксировано ничьих, а победы синхронно одержали менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц".

"Байер" – "Боруссия М" - 0:1

Гол: Плеа, 37 - 0:1.

"Байер": Градецки, Бендер, Та, Венделл, Бельараби, Арангис, Бендер, Бэйли (Аларио, 69), Хавертц, Брандт, Фолланд.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн (Нойхаус, 89), Штробль, Закария (Крамер, 81), Азар, Плеа (Херрманн, 71), Штиндль.



"Ганновер" – "Вердер" - 0:1

Гол: Рашица, 32 - 0:1.

"Ганновер": Эссер, Альборноз, Антон, Зорг (Тревизан, 87), Виммер, Уолас, Швеглер (Фоссум, 72), Мюллер, Акпогума, Вуд (Жонатас, 63), Вайдандт.

"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Гебре Селассие, Мойсандер, Шахин (Мевальд, 86), Классен, Эггештайн, Рашица (Сарджент, 80), Харник (Баргфреде, 63), Крузе.



"Штутгарт" – "Майнц" - 2:3

Голы: Аскасибар, 22 (автогол) - 0:1, Матета, 28 - 0:2, Хак, 72 - 0:3, Гонсалес, 83 - 1:3, Кемпф, 85 - 2:3.

"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Соса (Инсуа, 46), Аого (Гонсалес, 46), Кемпф, Гентнер, Аскасибар, Кастро, Эссвайн (Донис, 78), Цубер, Гомес.

"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Озтуналы, Кунде, Боэтиюс (Хольтманн, 68), Гбамен, Квайсон (Уджа, 81), Матета (Ниакате, 87).



"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 3:1

Голы: Аллер, 36 - 1:0, Ребич, 40 - 2:0, Йович, 45 - 3:0, Петерсен, 69 - 3:1.

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде (де Гузман, 72), Хасебе, Ребич, Йович (Виллемс, 68; Штендера, 90), Аллер.

"Фрайбург": Шволов, Кох, Хайнц, Кюблер (Штенцель, 80), Гульде, Хаберер, Франтц, Гондорф, Грифо, Вальдшмидт (Хелер, 46), Нидерлехнер (Петерсен, 46).



"Аугсбург" – "Фортуна" - 1:2

Голы: Дукш, 45 - 0:1, Шмид, 64 - 1:1, Раман, 89 - 1:2.

"Аугсбург": Кобель, Данзо, Макс (Калльсен-Браккер, 84), Фрамбергер, Хинтереггер, Моравек (Рихтер, 74), Байер, Грегорич (Кордова, 61), Шмид, Хан, Финнбогасон.

"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Гиссельманн, Циммерманн, Моралес, Штегер, Усами (Раман, 68), Лукебакио (Баркок, 76), Караман (Хеннингс, 84), Дукш.

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