Менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц" побеждают в 19-м туре Бундеслиги
В рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги состоялись ещё пять матчей. Стоит отметить, что в завершившихся играх не было зафиксировано ничьих, а победы синхронно одержали менхенгладбахская "Боруссия", "Айнтрахт", "Фортуна", "Вердер" и "Майнц".
"Байер" – "Боруссия М" - 0:1
Гол: Плеа, 37 - 0:1.
"Байер": Градецки, Бендер, Та, Венделл, Бельараби, Арангис, Бендер, Бэйли (Аларио, 69), Хавертц, Брандт, Фолланд.
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг, Эльведи, Хофманн (Нойхаус, 89), Штробль, Закария (Крамер, 81), Азар, Плеа (Херрманн, 71), Штиндль.
"Ганновер" – "Вердер" - 0:1
Гол: Рашица, 32 - 0:1.
"Ганновер": Эссер, Альборноз, Антон, Зорг (Тревизан, 87), Виммер, Уолас, Швеглер (Фоссум, 72), Мюллер, Акпогума, Вуд (Жонатас, 63), Вайдандт.
"Вердер": Павленка, Аугустинссон, Лангкамп, Гебре Селассие, Мойсандер, Шахин (Мевальд, 86), Классен, Эггештайн, Рашица (Сарджент, 80), Харник (Баргфреде, 63), Крузе.
"Штутгарт" – "Майнц" - 2:3
Голы: Аскасибар, 22 (автогол) - 0:1, Матета, 28 - 0:2, Хак, 72 - 0:3, Гонсалес, 83 - 1:3, Кемпф, 85 - 2:3.
"Штутгарт": Цилер, Баумгартль, Соса (Инсуа, 46), Аого (Гонсалес, 46), Кемпф, Гентнер, Аскасибар, Кастро, Эссвайн (Донис, 78), Цубер, Гомес.
"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Озтуналы, Кунде, Боэтиюс (Хольтманн, 68), Гбамен, Квайсон (Уджа, 81), Матета (Ниакате, 87).
"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 3:1
Голы: Аллер, 36 - 1:0, Ребич, 40 - 2:0, Йович, 45 - 3:0, Петерсен, 69 - 3:1.
"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Ндика, да Кошта, Фернандес, Костич, Роде (де Гузман, 72), Хасебе, Ребич, Йович (Виллемс, 68; Штендера, 90), Аллер.
"Фрайбург": Шволов, Кох, Хайнц, Кюблер (Штенцель, 80), Гульде, Хаберер, Франтц, Гондорф, Грифо, Вальдшмидт (Хелер, 46), Нидерлехнер (Петерсен, 46).
"Аугсбург" – "Фортуна" - 1:2
Голы: Дукш, 45 - 0:1, Шмид, 64 - 1:1, Раман, 89 - 1:2.
"Аугсбург": Кобель, Данзо, Макс (Калльсен-Браккер, 84), Фрамбергер, Хинтереггер, Моравек (Рихтер, 74), Байер, Грегорич (Кордова, 61), Шмид, Хан, Финнбогасон.
"Фортуна": Рензинг, Каминьски, Айхан, Гиссельманн, Циммерманн, Моралес, Штегер, Усами (Раман, 68), Лукебакио (Баркок, 76), Караман (Хеннингс, 84), Дукш.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|18
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11