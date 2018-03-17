Менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" расписали результативную ничью и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

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Менхенгладбахская "Боруссия" и "Хоффенхайм" расписали результативную ничью и другие результаты 27-го тура Бундеслиги

Представляем результаты 27-го тура Бундеслиги.

"Айнтрахт" - "Майнц" 3:0

Голы: Боатенг, 6 - 1:0, Йович, 23 - 2:0, Ребич, 41 - 3:0

"Айнтрахт": Градецки, Фалетт, Виллемс (Фернандес, 82), да Кошта, Абраам, Боатенг (Гачинович, 75), Хасебе, Вольф, де Гузман, Ребич (Таватха, 71), Йович.

"Майнц": Мюллер, Балогун, Диалло, Бросински, Сердар, Гбамен, Максим (Озтуналы, 46), де Йонг (Латца, 46), Квайсон, Уджа (Муто, 55), Онисиво.

Предупреждение: Озтуналы (80).


"Боруссия" М - "Хоффенхайм" 3:3

Голы: Хюбнер, 13 - 0:1, Дрмич, 33 - 1:1, Крамарич (пен), 58 - 1:2, Штиндль, 72 - 2:2, Гриллич, 73 - 2:3, Гинтер, 90 - 3:3

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Вендт (Джонсон, 81), Янчке, Эльведи, Херрманн (Раффаэл, 70), Хофманн, Кюизанс, Азар, Бобадилья (Дрмич, 21), Штиндль.

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Акпогума, Фогт, Шульц, Гриллич, Амири (Нордтвейт, 81), Гнабри (Салаи, 75), Полянски (Ут, 54), Кадержабек, Крамарич.

Предупреждение: Хюбнер (36).


"Аугсбург" – "Вердер" 1:3

Голы: Бельфодиль, 5 - 0:1, Бельфодиль, 40 - 0:2, Хедира, 63 - 1:2, Крузе, 82 - 1:3

"Аугсбург": Хитц, Шмид, Хинтереггер, Макс, Гу Чжа Чхоль, Хедира, Каюби, Грегорич, Рихтер (Кордова, 78), Качар (Моравек, 46), Байер.

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде, Дилэйни (Юнузович, 64), Кайнц (Фридль, 85), Бельфодиль, Крузе.

Предупреждения: Качар (38), Павленка (70), Каюби (80).


"Гамбург" – "Герта" 1:2

Голы: Дуглас Сантос, 25 - 1:0, Лазаро, 56 - 1:1, Калу, 63 - 1:2

"Гамбург": Поллерсбек, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Юнг, Штайнман, Холтби (Вуд, 65), Хунт, Костич, Ито (Джатта, 71), Арп (Вальдшмидт, 78).

"Герта": Ярстейн, Миттельштедт (Калу, 60), Штарк, Рекик, Вайзер, Лазаро, Лустенбергер, Майер, Дарида, Платтенхардт, Ибишевич (Зельке, 71).

Предупреждения: Лазаро (33), ван Дронгелен (41), Крафт (48), Платтенхардт (68). | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 26 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 26 44
6 РБ Лейпциг 26 40
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Гамбург 27 18
18 Кельн 26 17
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